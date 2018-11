Découvrez les premières minutes inédites de "1998-2018 Retour vers le futur"

Joséphine va devoir remonter le temps ! Alors qu’elle trinque à la victoire des Bleus avec son ami Christian, son stagiaire Ismaël l’interrompt brusquement pour lui faire part de son problème… Déboussolé, le jeune homme a commis une grave erreur en retournant dans le passé de ses clients, Nina et Stanislas, qui se sont rencontrés le soir de la Coupe du Monde 98. Trop curieux, Ismaël a chamboulé leur avenir… Résultat, le couple ne s’est jamais rencontré et leur fils Maxime n’existe pas ! Comment Joséphine et Ismaël vont-ils faire pour que Nina et Stanislas se rencontrent ? Vont-ils vraiment se remettre ensemble ? Pour le savoir, rendez-vous lundi 12 novembre à 21h sur TF1 et MYTF1.