Joséphine, ange gardien - Belle-mère, belle-fille (Partie 1)

A 27 ans, Alice, ex- danseuse étoile de l’Opéra devenue professeur pour l’école des petits rats, est propulsée « belle-mère » le jour où elle emménage chez son amoureux Antoine, père de 2 enfants. C’est le début des problèmes… Notamment avec Manon, 12 ans, son élève et la fille d’Antoine qui la considère comme une intruse. Son histoire d’amour avec Antoine va-t-elle y résister ? Joséphine va devoir accompagner Alice dans ce nouveau rôle de belle mère et l’aider à faire sa place au sein de de cette nouvelle famille.