Joséphine, ange gardien - Carpe Diem

Joséphine vient en aide à François, propriétaire d’un petit salon de coiffure. Fragilisé par la mort de son père, enlisé dans des problèmes financiers, François semble avoir perdu le goût de vivre, au point de s’éloigner de sa femme et de son fils qui ne savent plus comment l’aider. Joséphine découvre que derrière la déprime de François se cache un regret profond. En plein syndrome de "l’herbe est plus verte ailleurs", le coiffeur s’imagine qu’il a raté sa vie en reprenant le salon de son père, au lieu de se lancer dans les affaires comme son ami d’enfance, Jérôme, devenu le patron d’une grosse société de vente en ligne. Notre ange tente par tous les moyens de remonter le moral de son client, en vain. François n’accepte pas sa vie... Joséphine n’a d’autre solution que d’interrompre le cours du temps pour employer une solution radicale. Elle projette François dans une dimension parallèle, lui faisant vivre sa vie rêvée…