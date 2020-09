Joséphine, ange gardien - De père en fille

Avec Victor, son client, la nouvelle mission de Joséphine risque de ne pas être de tout repos. Beau parleur, arnaqueur de renom, Victor n’en est pas à son premier coup. Sauf que cette fois-ci, ses intentions sont toutes autres : il veut se réconcilier avec Elena, sa fille, qu’il n’a pas vue depuis plus de dix ans. Sauf que celle-ci n’est pas prête à lui pardonner ses mensonges, ses départs précipités et ses absences. Joséphine qui travaille dans la galerie d’art d’Elena a beau tout faire pour la convaincre de laisser une dernière chance à son père, celle-ci ne veut rien entendre. Autant dire que notre ange gardien aura fort à faire pour mener sa mission à bien : réconcilier le père et la fille…