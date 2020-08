Joséphine, ange gardien - Un pour tous (Partie 1)

A bientôt 18 ans, Jules est un fou de grimpe et de varappe urbaine. Il adore se promener de toit en toit, escalader les murs, côtoyer le vide. Un sentiment de liberté qui compense d'énormes responsabilités car à la maison, Jules à la charge de sa fratrie en l'absence de leur mère : la jolie Sonia (15 ans), Will "le petit dur" (13 ans) et Jeanne, la surdouée (10 ans). Joséphine va vite découvrir l’énorme secret que cachent ces enfants : leur mère est morte depuis un an et ils vivent seuls, en attendant la majorité de Jules pour qu'il devienne le tuteur de la fratrie. Joséphine va donc devoir se retrousser les manches pour les aider à garder leur secret et à rester unis jusqu'à l'anniversaire de Jules car, entre la narcolepsie de Sonia, la cleptomanie de Will, la précocité de Jeanne et la "fureur de vivre" de Jules qui rêve aussi d'une vie d'adolescent normale, notre ange a du pain sur la planche !