Joséphine, ange gardien - Disparition au lycée (Partie 2)

Élèves de terminale au sein du très sélect Lycée Privé Vendôme, Amel, Maëva et Lou sont convoquées par la police. Leur amie Flavie a disparu et les policiers soupçonnent ses trois coéquipières de leur cacher la vérité… Elles doivent pourtant participer à un championnat de relais 4 x100 mètres toutes les quatre le lendemain. Que cache leur silence ? Joséphine et son stagiaire Ismaël n’ont que 24 heures pour tout découvrir… A moins qu’Ismaël n’ait une autre idée ingénieuse… celle de revenir dans le temps trois jours auparavant.