Joséphine, ange gardien - Double foyer

Lorsque Joséphine arrive chez sa nouvelle cliente, Julie, celle-ci est en pleine dispute avec son mari, Franck. Immédiatement, l'ange gardien pense qu’elle est là pour aider le couple à dépasser cette crise. Hélas, elle découvre rapidement que Franck mène une double vie et cette situation dure depuis longtemps. Joséphine en déduit qu’elle n’est pas là pour recoller les morceaux, mais pour aider Julie à se prendre en main et à être, enfin, indépendante. Elle doit commencer par trouver un travail, ce qui lui permettrait de gagner sa vie. Cette tâche est loin d’être évidente car Julie n’a jamais vraiment travaillé et Franck est décidé à tout faire pour l’en dissuader. Si elle veut réussir, Joséphine va donc devoir aider Julie à prendre confiance en elle et ne pas laisser Franck lui mettre sans cesse des bâtons dans les roues.