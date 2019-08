Joséphine, ange gardien - Enfants, mode d'emploi

Zoé obtient une promotion inespérée : organiser le mariage de Stan, une star de la chanson. Mais la jeune célibataire "hérite" subitement de deux enfants : Pauline, 15 ans, et Fleur, 9 ans, les orphelins de sa sœur aînée décédée, avec son mari, dans un accident de voiture. Une mission rock and roll pour Joséphine. Entre les caprices de star et les conflits de Pauline en pleine adolescence, elle doit aider sa cliente à se révéler, en assumant ses nouvelles responsabilités, professionnelles et familiales.