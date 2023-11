Joséphine, ange gardien - Enfin libres ! (Partie 1)

Pour venir en aide à Clémence, une jeune femme à la recherche de ses origines, Joséphine se transporte dans la Martinique des années 1830, et se retrouve propulsée gouvernante de la petite Lison, fille de planteurs au caractère bien trempé. Durant son séjour, notre ange gardien va prendre fait et cause pour Scipion et Vénus, deux esclaves décidés à conquérir leur liberté pour vivre leur amour. Mais c’est compter sans Roland, l’intendant de la plantation, secrètement amoureux de Vénus, qui a juré la perte de Scipion…