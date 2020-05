Joséphine, ange gardien - Ennemis jurés

Lorsque Joséphine apparaît, elle découvre son client, Antoine, le fusil à la main, s'apprêtant à tuer son voisin, Mareuil ! Il lui reproche d'avoir encore une fois pollué ses terres avec ses pesticides et de lui faire perdre son label de culture biologique. D'un claquement de doigts, Joséphine empêche le drame... Vingt ans que Mareuil lui pourrit la vie, selon lui. Joséphine essaie de le convaincre que ce n'est pas en tuant son voisin qu'il arrangera ses affaires. A-t-il pensé à sa femme ? A ses deux enfants ? Antoine en convainc... Mareuil le rend fou ! Joséphine comprend qu'elle est tombée en pleine guerre de voisinage. Et, si elle ne veut pas que cela dégénère en meurtre, il va falloir agir vite. Reste à comprendre pourquoi ces deux hommes se détestent autant. Car la différence de leurs agricultures, l'une intensive, l'autre biologique, n'explique pas tout. Il y a autre chose et pour ramener le calme entre les deux fermes, il faudra que Joséphine découvre les vraies raisons de cette haine...