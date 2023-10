Joséphine, ange gardien - Haute couture (Partie 2)

Cécilia, créatrice de mode, fait face au plus grand défi de sa carrière : tenter d'obtenir le label Haute-Couture, la distinction la plus prestigieuse de la Mode à Paris. Mais Cécilia est atteinte d'un glaucome et doit se faire opérer immédiatement au risque de perdre la vue ! Or, elle refuse l’opération. Elle est débordée et le label est plus important que tout. Joséphine va devoir se dépasser pour comprendre comment Cécilia s'est mise dans une telle situation et la convaincre de se soigner.