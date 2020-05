Joséphine, ange gardien - Je ne vous oublierai jamais

Joséphine apparaît en plein milieu du spectacle médiéval de Provins. Sa cliente est la costumière, Anne Maleval. Joséphine remarque immédiatement que celle-ci est très stressée, surtout lorsqu’il s’agit de Gaston, son père. Elle découvre qu'il est atteint de la maladie d’Alzheimer. Elle va devoir aider Anne à faire face à ce drame. En effet, Anne n’a pas hésité à sacrifier toute sa vie pour s’occuper de son père et elle est aujourd’hui démunie et très seule. Joséphine est d’autant plus surmenée qu’elle a un second client : Mathis, un garçon âgé de 12 ans, qui habite la maison voisine de celle de Gaston. Depuis six mois, Mathis ne parle pas. Ce n’est ni un problème médical, ni psychologique… Son père est totalement désemparé et ne sait plus quoi faire. Joséphine découvre qu’en réalité, Mathis refuse de parler car il en veut à son père. Joséphine va alors aider Mathis à se réconcilier avec son père et ainsi, à recouvrer la parole.