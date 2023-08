Joséphine, ange gardien - Joséphine fait de la résistance

Joséphine arrive dans un studio de télévision en pleine effervescence. Une bagarre oppose deux hommes venus pour débattre de la Seconde Guerre mondiale. Elle lit le nom de son client sur son ordre de mission : Antoine Duroc. Or, un journaliste l'accuse justement d’avoir trahi son réseau de résistants et fait arrêter le chef de celui-ci, Guillaume Servier, en 1942. Il a des preuves de ce qu’il avance et s’apprête à les publier. Furieux que l'on remette en cause son honneur, Antoine Duroc est victime d'une attaque et s’évanouit… Les médecins rassurent sa fille. Mais Antoine Duroc se sent profondément blessé. Il a été accusé devant des millions de téléspectateurs… S’en remettra-t-il un jour ? Pour le sauver, Joséphine n’a d’autre choix que de retourner en 1942 et d’infiltrer le réseau de résistants de Guillaume Servier. Pour ce faire, elle retrouve Antoine Duroc, alors jeune plombier âgé d’une vingtaine d’années. Elle se fait engager par lui et l’accompagne à la kommandantur où il effectue des travaux. Puis, en le suivant, elle réussit à intégrer son réseau de Résistance. Elle rencontre ainsi le fameux Guillaume Servier… Elle peut maintenant mener son enquête pour identifier le traître qui s’apprête à tous les dénoncer aux Allemands.