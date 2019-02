Pour Joséphine, c'est une mission comme les autres : redonner le goût du bonheur à un célèbre ténor qu'un cancer des cordes vocales prive à jamais de l'exercice de son art. Mais ce qu'elle ignore, c'est que cet homme, touché par sa grâce et sa joie d e vivre va tombre amoureux d'elle. Et Joséphine, sensible à cet amour, va découvrir la difficulté d'être un ange confronté à des émotions et des désirs de femme...