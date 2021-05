Joséphine, ange gardien - La comédie du bonheur

Sandra est une jeune femme qui a tout pour être heureuse. Aujourd'hui, elle épouse Yves dont elle est terriblement amoureuse. Et pourtant, en pleine cérémonie, elle dit non à son mariage et s'enfuit. Pour Joséphine va commencer une véritable enquête psychologique afin de comprendre les raisons qui ont pu pousser Sandra à gâcher son bonheur. Elle va finir par réaliser que le véritable problème de Sandra est enfoui dans son inconscient et qu'un terrible secret de famille fait peser sur elle une lo urde culpabilité.