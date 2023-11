Joséphine, ange gardien - La parenthèse enchantée

Vigile de nuit dans un magasin de jouets, Joséphine hallucine en découvrant son nouveau métier. Elle va rapidement comprendre qu’elle est là pour aider Sandra, une jeune mère célibataire qui n’a plus de toit et a élu domicile avec sa fille dans le magasin de jouet. Aucun doute sur sa mission, Joséphine doit sortir sa cliente de ce mauvais pas. Pour cela, elle sera heureusement aidée d’Olivier, un vendeur du magasin un peu lunaire et de sa grand-mère Clémence plein de bonnes idées pour aider Sandra.