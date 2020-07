Joséphine, ange gardien - L'ange des casernes

Joséphine est missionnée pour venir au secours de Camille, jeune femme de dix-huit ans qui est E.V.A.T. (engagée volontaire de l'Armée de Terre). Celle-ci a menti à ses parents qui refusaient d'accepter qu'elle affronte les dangers d'une carrière militaire, et s'est engagée en leur faisant croire qu'elle partait à Londres parfaire son anglais. Or, ce que Camille doit affronter, c'est avant tout les brimades, le harcèlement et la haine de son adjudant qui refuse d'admettre que les femmes puissent avoir leur place à l'armée. Jusqu'à mettre en péril la vie de Camille… Joséphine, en Ange Gardien, devra mettre hors d'état de nuire cet adjudant, et réconcilier Camille avec ses parents…