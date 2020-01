Joséphine, ange gardien - Le compteur à zéro

Joséphine arrive chez un concessionnaire de taxi pour venir en aide à Marc, qui ne sait ni lire ni écrire. Elle se fait engager comme conductrice. Marc qui perd confiance, se dispute souvent avec le contremaître du garage. Sandrine, sa compagne qui est aussi la mère de Bastien, leur fils, ne supporte plus ses sautes d'humeur et le quitte. Marc se décide à apprendre à lire et a écrire et à passer le concours de la licence de taxi, avec de la persévérance et l'aide de son fils et de Joséphine, il y parviendra.