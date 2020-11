Joséphine, ange gardien - Le mystère des pierres qui chantent (Partie 1)

En débarquant dans le camp des Pierres qui chantent, Joséphine découvre qu'elle est l'une des animatrices en charge d'ados entre 14 et 17 ans qui sont loin d'être réjouis à l'idée d'abandonner leur téléphone portable. En effet, ce camp "déconnecté" n'a ni réseau, ni wifi. Pour Clothilde, la directrice, c'est l'occasion pour ces jeunes de découvrir autre chose qu'un écran pendant 15 jours. Ce dont se fiche sa propre fille, la flamboyante Chanelle, 17 ans, qui rêve de faire carrière dans le Web grâce à sa chaîne Youtube, et Léonard, 16 ans, un ado chétif qui passe tout son temps à jouer en ligne. Il n'y a que la timide Louison, 16 ans, qui se réjouit vraiment d'être dans ce camp sans Internet. Chanelle, Léonard et Louison ont un point commun : ils sont les clients de Joséphine… et de l'enthousiaste Gabriel, un ange stagiaire qui attend d'avoir ses ailes à l'issue de cette mission pour pouvoir se téléporter ! Notre duo d'anges va vite réaliser que ces trois ados ont un mal de vivre qui les isole de tous. Afin de les amener à dépasser leurs peurs et à s'ouvrir aux autres, Joséphine et Gabriel les emmènent en trek dans la forêt… sans savoir qu'ils sont suivis par un homme mystérieux…