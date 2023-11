Joséphine, ange gardien - Le secret des templiers

Joséphine apparaît au seuil d’un château. A l'intérieur, toute une famille vit dans la crainte d’une malédiction datant du Moyen Âge. Et, très curieusement, Joséphine a comme «cliente» la jeune femme à l’origine de tout ce malheur : Eléonore. Une cliente morte depuis plusieurs siècles… L’accident de voiture dont est victime Mathieu, le jeune fils de la maison, la convainc d’agir. Celui-ci est entre la vie et la mort. Joséphine décide donc de retourner dans le passé pour aider cette Eléonore et mettre fin à cette malédiction. Elle découvrira ainsi qu'Eléonore a été mariée de force avec un seigneur pour qui la jeune femme n’éprouvait que du mépris, secrètement amoureuse d’Odon, un jeune forgeron. Pour mettre fin à la malédiction, Joséphine doit empêcher le mariage d’Eléonore avec le prétendant imposé par son père. C’est à cette condition que Joséphine sauvera Mathieu.