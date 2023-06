Joséphine, ange gardien - Le stagiaire

Pour les besoins de sa nouvelle mission - venir en aide à Jennifer, ex-enfant de la Ddass et mère adolescente d'une petite Laetitia âgée de 6 mois -, Joséphine se voit affublée d'un angelot stagiaire, Gabriel, 10 ans, auquel elle doit enseigner les mille et une ficelles du délicat métier d'ange gardien. Joséphine a fort à faire entre l'indiscipline et les maladresses de son angelot, le mauvais caractère de Jennifer et la difficulté pour Ludo, le très jeune père de la petite Laetitia, d'assumer son rôle.