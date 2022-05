Joséphine, ange gardien - Légendes d'Armor (Partie 1)

Joséphine atterrit au beau milieu de la Bretagne, sur un petit port de pêche au lever du jour. Passée la surprise de voir le soleil en Bretagne, elle aperçoit tout le village réunit sur la jetée, paniqué par l’arrivée d’un bateau noir sans pilote. D’après la rumeur locale et des légendes ancestrales, il s’agit du Bag-Noz, le bateau des morts. A partir de là, toute la population du village va être perturbée par cette malédiction qui annonce une série de malheurs sur la petite commune. Comme par hasard, les clients de Joséphine, les époux Lozach, sont ceux qui semblent les plus perturbés. Elle se fait alors engager comme serveuse dans leur crêperie afin d’essayer de comprendre et pour leur venir en aide. C’est ainsi qu’elle va découvrir que la fille des Lozach a disparu depuis quelques jours, corroborant les dires de la rebouteuse locale qui rappelle à tous qu’avec l’arrivée du Bag-Noz, quelqu’un doit partir ! Joséphine ne peut se résoudre à imaginer le pire, elle se met à la recherche de la jeune fille. Seulement entre des perturbations dans ses pouvoirs, l’adversité contre elle de la rebouteuse, et l’attitude plus que mystérieuse des parents de la gamine, elle n’est pas au bout de ses surprises. La disparition de cet enfant cache en fait un secret de famille qui n’a rien d’une légende…