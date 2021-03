Joséphine, ange gardien - Les anges

C’est au musée du Bourget que Joséphine apparaît. Elle ne tarde pas à rencontrer Claire, sa cliente, ainsi que Simon, son tout jeune fils de dix ans. Celui-ci est passionné d’aérospatial. Et pour cause : son père était ingénieur et a longtemps travaillé à Kourou. Claire n’est revenue à Paris qu’après la mort accidentelle de celui-ci. Elle a toutefois promis à son fils qu’il retournerait assister au décollage d’une fusée pour ses dix ans. Problème, elle est au chômage et elle n’a pas les moyens de payer ce voyage. Joséphine comprend qu’elle est là pour les aider à trouver une solution. Apprenant que sa cliente a été chanteuse dans le passé, elle décide de l’inscrire au concours de chorale qu’organise la ville. Elle entraine avec elle plusieurs autres locataires de leur petit immeuble. Avec le prix, Joséphine est convaincue qu’ils pourront payer le voyage de Simon à Kourou comme les vacances des enfants de la cité. A Joséphine de faire en sorte que le rêve devienne réalité…