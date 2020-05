Joséphine, ange gardien - Les boloss

A peine arrivée, Joséphine empêche une adolescente de passer sous un bus. Il s'agit de Jeanne, une collégienne dont l’attitude récente est étrange et les notes en chute libre… Plus que jamais sur le qui-vive, Joséphine cherche à comprendre pourquoi la jeune fille se met en danger. Qu’espère-t-elle obtenir ? Qui sont ces jeunes qui l’obligent à relever des défis ? Pionne dans un collège, Joséphine est immergée dans le monde déroutant des adolescents, leurs codes, leurs castes et leur langage… Elle est déterminée à déjouer le complot qui se trame, mais personne ne lui facilitera la tâche, pas même Jeanne, décidée à porter seule son secret… beaucoup trop loin.