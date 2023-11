Joséphine, ange gardien - Les deux font la paire

Tout ange gardien doit être inspecté tous les mille ans... Et c'est au tour de Joséphine de subir la visite d'un Archange-Inspecteur, Matthias. Celui-ci a bien l'intention de décortiquer son travail tout au long de la mission délicate qu'elle a à mener : car cette fois-ci, son client est un tricheur professionnel, Fred. Pour Joséphine, il s'agit de le ramener dans le droit chemin. D'éviter qu'il ne fasse de nouvelles victimes, comme cette Alice qui tente de se suicider après avoir perdu tout son argent dans une partie de poker truquée. Loin d'être une aide, Matthias pertube la mission de Joséphine. Croyant l'aider, il dénonce Fred à la police et l'envoie en prison. Joséphine doit maintenant réussir à faire libérer son client tout en l'éloignant des truands qui l'entourent. Y résussira-t-elle ? Comprendra-t-elle pourquoi Matthias ne cesse de lui mettre des bâtons dans les roues ? Comme s'il craignait plus que tout qu'elle mène à bien cette mission...