Joséphine, ange gardien - Les patins de l'espoir (Partie 1)

Joséphine atterrit sur la piste de glace d’une patinoire en tant que préparatrice sportive et se retrouve face à Gabriel, un entraîneur de patinage artistique au verbe haut, présentement en train de houspiller un de ses élèves, lorsqu’Evan, un adolescent de 17 ans, déboule dans la patinoire, poursuivi par deux policiers, pour vol à l’étalage. Si Gabriel semble aussi exigeant, c’est que sans podium cette année, il risque de perdre son poste. Joséphine comprend rapidement que sa mission consiste à aider Gabriel à trouver un candidat digne de ce nom pour la fameuse compétition régionale et détecte rapidement en Evan une véritable aptitude pour le patinage. Entre cet homme sans fils et cet adolescent en rupture et sans père, la relation est tout d’abord explosive...