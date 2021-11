Joséphine, ange gardien - Les perchés (Partie 1)

Virginie est une architecte indépendante qui gère tout à la maison. Pas simple pour cette femme dont le mari au chômage s’évertue à développer un nouveau site, et dont la fille joue les Gréta Thunberg à la maison… Mais la petite famille va littéralement imploser le jour où Virginie accepte de détruire une partie de la forêt municipale pour obtenir la construction de nouveaux logements publics… Lola, sa fille de 16 ans, va aussitôt occuper la forêt pour empêcher sa destruction : l’opération des Perchés va prendre une telle ampleur que Virginie aura bien du mal à conserver son travail. A moins que Joséphine n’ait une idée pour réconcilier mère et fille dans une même énergie plus … éco-responsable !