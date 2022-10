Joséphine, ange gardien - L'esprit d'Halloween (Partie 1)

A l’occasion d’Halloween, Joséphine atterrit dans un château pour encadrer un groupe d’adolescents qui effectue un stage de restauration du patrimoine. Notre ange réalise que Violette, la fille du propriétaire, s’isole de tous et passe pour une fille "perturbée". Joséphine comprend que Violette se sent menacée par un esprit malfaisant ! Elle tente de la rassurer jusqu’à ce qu’elle assiste à une manifestation paranormale… Et si le château était vraiment hanté ? Aidée par trois adolescents, tous bien décidés à en découdre avec cet esprit mystérieux, Joséphine va devoir ruser pour découvrir la vérité et permettre à sa cliente de se libérer d’un lourd secret…