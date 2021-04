Joséphine, ange gardien - L'homme invisible

Joséphine est missionnée au secours de Yann Leblanc, un jeune laborantin qui travaille dans une unité de recherche sur la maladie d’Alzheimer au sein d’un important laboratoire pharmaceutique. Malgré ses dons scientifiques, Yann n’a pu poursuivre ses études faute de moyens financiers. De plus, il est affligé d’une timidité maladive et d’un cruel manque de confiance en lui qui le cantonnent à ce rôle d’obscur technicien, raillé par ses collègues et méprisé par son patron, le célèbre professeur Schaeffer. Pourtant Yann, qui mène secrètement des recherches, fait une découverte qui pourrait bien aboutir à l’élaboration d’un traitement de la maladie d’Alzheimer. Joséphine, dans un premier temps, pousse le jeune homme à parler de ses recherches à son patron. Mais elle devra ensuite batailler contre Schaeffer, chercheur en bout de course, qui pour sauver sa propre carrière, a décidé de s’approprier la découverte de son jeune technicien. Au terme de cette aventure, et grâce au soutien de Joséphine, Yann sera enfin reconnu comme le grand scientifique qu’il est. Il y gagnera aussi l’amour d’une jeune chercheuse. Et il sera alors temps pour notre ange gardien de repartir …