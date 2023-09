Joséphine, ange gardien - L'incroyable destin de Rose Clifton (Partie 1)

C'est au Far West, en 1860, que Joséphine est envoyée auprès de Rose, dont le mari, patron du saloon, s'est pendu. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les économies de la famille qu’il conservait au coffre ont disparu. Or, cet argent devait financer le mariage de la fille de Rose, prévu dans huit jours. Aidée par Joséphine, la jeune veuve décide de rouvrir le saloon pour gagner l’argent qui lui manque. Une idée folle pour une femme respectable à cette époque, qui va lui attirer l’hostilité d’une partie du village. Et comme si cela ne suffisait pas, Rose et Joséphine vont devoir faire face à Wyatt, un mercenaire que Jack avait engagé pour tuer quelqu'un. Notre ange va devoir résoudre ce nouveau mystère, tout en protégeant la vie de sa cliente qui est soudain mise en danger…