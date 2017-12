Joséphine vient aider Anna, une jeune Russe qui va accoucher dans quelques jours. Un heureux événement ? Pas vraiment... Anna n'a absolument rien préparé pour l'arrivée de sa petite fille. Et pour cause, elle est mère porteuse pour un couple d'hôteliers. Une réalité que Joséphine a du mal à accepter... et elle comprend vite qu'elle n'est pas la seule : Anna est-elle vraiment prête à leur abandonner son bébé ?