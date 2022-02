Joséphine, ange gardien - Ma petite fille, ma bataille (Partie 2)

Emma, 15 ans, est confiée contre son gré à ses grands-parents Sophie (Michèle Bernier) et Etienne pour les vacances. Depuis le décès de sa mère trois ans plus tôt dans un accident d'escalade, la turbulente ado multiplie les dérapages et mène à son père, complètement dépassé, une vie d'enfer. La mission de Joséphine (Mimie Mathy) sera d'aider l'ado à faire le deuil de sa mère, à reconnecter avec son père, et à faire accepter à son entourage sa passion pour l'escalade héritée de sa mère. Mais l'arrivée inattendue de Christine (Isabelle de Botton), son autre grand-mère, bien décidée à garder un oeil sur sa petite-fille, va considérablement compliquer les choses pour notre ange gardien. Car Sophie et Christine, autrefois meilleures amies, ne s'entendent plus du tout et leur confrontation va vite virer à la guerre des grands-mères. Il faudra tout le talent de Joséphine pour réconcilier les deux mamies et s'en faire des alliées de poids pour sauver Emma !