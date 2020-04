Joséphine, ange gardien - Noble cause

Joséphine, dans cet épisode, est missionnée sur terre pour s'occuper d'Axel de Valembrais, jeune aristocrate original et sympathique qui vit en solitaire dans l'ancestral château familial dont il a hérité avec son frère aîné Georges, homme d'affaires vivant à Londres, et sa soeur Sophie, attachée de relations publiques courant le monde... Axel, dans son oisiveté rêveuse, est incapable d'entretenir le château qui menace ruine... Au début de notre récit, Georges annonce sa décision irrévocable : vendre le château reçu en héritage : Cette nouvelle est un véritable déchirement pour Axel, viscéralement attaché à ce lieu qu'il n'a jamais quitté. Sophie est tiraillée entre son inquiétude pour Axel et le bon sens : Le château est un gouffre financier, il paraît plus que raisonnable de s'en séparer. Joséphine n'est pas loin de partager cet avis, mais le comportement de Georges va l'intriguer : celui-ci pour vendre sans délai est prêt à accepter une offre dérisoire... Joséphine va devoir fa