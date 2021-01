Joséphine, ange gardien - Paillettes, claquettes et champagne

Lorsque Joséphine débarque à Pigalle aux "FOLIES D'ALFREDO", elle découvre un cabaret qui a tout perdu de sa splendeur passée. Les danseurs qui n'ont pas été payés depuis des semaines, abandonnent le navire, laissant Alfredo, le propriétaire, à son d ésespoir et sa nostalgie. Notre ange gardien parvient in extrémis à convaincre la troupe de donner une dernière chance à Alfredo dont le rêve est de monter une nouvelle revue. Malgré sa réputation de "has been" et de mauvais payeur, il espèreainsi re nouer avec le succès. Joséphine est bien décidée à tout faire pour qu'il trouve son inspiration artistique. Hélas dans le même temps une comptable, qui n'est autre que la fille d'Alfredo est nommée pour faire une expertise financière quia toutes lesc hances de se solder par la faillite du cabaret. Joséphine parviendra t-elle à mener cette nouvelle revue jusqu'au succès tout en créant les conditions necessaires afin qu'Alfrédo et sa fille se réconcilient.