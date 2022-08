Joséphine, ange gardien - Papa est un chippendale

Tom est un vrai papa-poule qui élève seul son fils de huit ans, Max, qui souffre de dyslexie. Il exerce la profession de chippendale au Lipstick, une boîte de nuit à la mode, mais il n’assume pas son métier et fait croire à ses proches qu’il est sapeur-pompier. Devenue chorégraphe au Lipstick, Joséphine va devoir aider Tom à s’assumer tel qu’il est aux yeux de tous et lui ouvrir les yeux sur une vie sentimentale que ce papa-poule s’interdit. C’est le moment que choisit Elsa, la mère de Max, pour annoncer son retour après dix ans d’absence et réclamer la garde exclusive de leur fils. De quoi pulvériser la vie de Tom, qui a tout sacrifié à son enfant...