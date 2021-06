Joséphine, ange gardien - Police Blues

En débarquant dans le commissariat de police de son client, le lieutenant Nicolas Vannier, Joséphine ne se doute pas qu’elle arrive en plein drame. Psychologue envoyée par le ministère, elle doit aider les hommes de ce commissariat a surmonté le choc provoqué par l’agression violente dont un de leurs collègues a été victime la veille et dont Nicolas Vannier se sent responsable… d'autant plus responsable qu’il soupçonne Julien, son propre fils, d’en être l’auteur. Alors qu’il est déjà accablé par les soucis, c'est le moment que choisit son épouse pour le quitter, l'accusant de délaisser son foyer en se laissant dévorer par son métier de policier. Il faudra mille efforts à Joséphine pour aider Nicolas à disculper le jeune Julien, à vaincre la dépression qui le guette et surtout à renouer le dialogue avec ceux qui lui sont le plus cher.