Joséphine, ange gardien - Pour la vie

Avec Camille, sa première cliente, Joséphine doit photographier et filmer un mariage. Elles sont engagées pour passer tout le week-end avec les mariés. Sauf qu’en arrivant, Camille découvre qui est l’heureux élu, un certain Hugo. Elle veut aussitôt faire demi-tour. Joséphine comprend qu’elle le connaît. Et pour cause, Camille a failli l’épouser il y a cinq ans… Et s’ils se sont quittés, ce n’est pas parce qu’ils ne s’aimaient plus, mais parce que Camille a mystérieusement disparu la veille de la cérémonie. Loin d’être au bout de ses peines, Joséphine découvre qu’elle a une seconde cliente : Elisa, la jeune mariée. Vu que Camille a encore des sentiments pour Hugo, Joséphine comprend qu’elle va devoir jouer les équilibristes entre ses deux clientes. Et comme si ça ne suffisait pas, elle doit aussi aider Germain, le père d’Hugo, qui s’improvise cleptomane dans le château où a lieu le mariage !