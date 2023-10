Joséphine, ange gardien - Profession menteur

En apparence, tout va très bien pour Frédéric Duval. Une famille, un travail... Joséphine se demande pourquoi on a lui a confié ce "client". Elle comprend mieux sa mission lorsqu'elle découvre qu'au lieu de se rendre, chaque jour, à son travail, il passe ses journées à ne rien faire et à errer dans la campagne. Licencié il y a huit mois, il n'a pas osé annoncer la nouvelle à ses proches et vit, depuis, dans le mensonge. Lorsque son épouse lui annonce qu'elle est enceinte et qu'elle souhaite cesser de travailler pour élever leurs trois enfants, Frédéric craque. Incapable de lui révéler son secret, il demande à sa femme d'avorter. Joséphine doit agir vite et l'obliger à avouer la vérité à sa femme.