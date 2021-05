Joséphine, ange gardien - Profession menteur

En apparence, tout va bien pour Frédédic Duval. Une famille, un travail… Mais Joséphine découvre qu'au lieu d'aller chaque jour à son travail, il passe ses journées à ne rien faire et à errer dans la campagne. Huit mois déjà qu'il a été licencié sans l'avouer à ses proches. Et depuis ce temps, il vit dans le mensonge. Joséphine doit l'obliger à avouer cette vérité qu'il ne veut pas révéler et encore moins à sa femme.