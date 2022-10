Joséphine, ange gardien - Robe noire pour un ange

Josephine vient au secours de Stéphane, un jeune père divorcé qui se bat pour obtenir en appel la garde partagée de ses deux enfants, Clara, 10 ans, et Valentin,8 ans. Mais il a très peu de chance d'avoir gain de cause. En effet, il est malheureusement au chômage et il a tenté, dans un geste de désespoir, d'enlever ses enfants. Son ex-femme, Marianne, a porté plainte contre lui. Joséphine dispose de peu de temps pour aider Stéphane à retrouver un emploi et un appartement suffisamment spacieux pour qu'il puisse y accueillir Clara et Valentin.