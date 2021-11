Joséphine, ange gardien - Robe noire pour un ange

Josephine vient au secours de Stéphane un jeune père divorcé qui se bât pour obtenir en appel la garde partagée de ses deux enfants, Clara (10 ans) et Valentin (8 ans). Mais il a très peu de chance de l'emporter, non seulement parce qu'il est au chômage, mais aussi parce qu'il a tenté dans un geste de désespoir d'enlever ses enfants et que son ex-femme, Marianne, a porté plainte contre lui. Josephine disposera donc de quelques jours seulement pour aider Stéphane à retrouver un emploi et un appartement suffisamment spacieux pour qu'il puisse y accueillir Clara et Valentin. Elle devra également renouer le lien qui s'est rompu entre Stéphane et ses enfants, ses derniers s'etant sentis obligés de prendre le parti de leur mère. Mais les efforts de Joséphine se porteront également sur Marianne. La jeune femme s'est laissé infuencer par Paul-Henri son père, un riche homme d'affaires qui n'a jamais accepté Stéphane comme gendre et qui a tout fait pour pousser sa fille à divorcer. Joséphine dev