Joséphine, ange gardien - Romain et Jamila

Joséphine vient épauler Romain et Jamila, un jeune orphelin et une fière "beurette". Ils s'aiment d'un amour tendre qu'il faut, pourtant, faire accepter par le père très traditionnel de Jamila. Joséphine ignore que le passé lointain de Romain va tout à coup resurgir et faire des étincelles...