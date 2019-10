Joséphine, ange gardien - Romain et Jamila

Pour Joséphine, cela semble être une mission de tout repos : Romain et Jamila, un jeune orphelin et une fière "beurette", s'aiment d'un amour tendre qu'il faut faire accepter par le père très traditionnel de Jamila. Ce que Joséphine ignore, c'est que le passé lointain de Romain va tout-à-coup ressurgir (passé que Jamila ignore aussi), ce qui va humilier profondément la trop fière jeune femme qui porte un enfant de Romain, et briser la confiance établie entre les amoureux. Il faudra toute la foid 'un ange, et toute la patience de Joséphine, pour réconcilier Jamila et Romain et permettre à leur amour de renaître encore plus intense.