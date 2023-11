Joséphine, ange gardien - La vérité en face

Après plusieurs cures de désintoxication, François 40 ans, instituteur revient vivre dans la ville de so enfance.Alcoolique en sursis, il sait que c'est sa dernière chance de trouver un équillibre avec sa femme et sa fille qu'il aime profondémen. Ma is fragilisé par les fantômes de sn passé, il rechute mettant en péril sa carrière et son couple. Joséphine aura fort à faire pour confronter François au secret qui le hante depuis plus de vingt ans et dont la résolution est la clé de la guérison déf initive.