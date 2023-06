Joséphine, ange gardien - S'aimer de toute urgence (Partie 1)

Professeure de danse contemporaine, Charlotte est à un grand carrefour dans sa vie. Après son récent divorce, elle vient de s'installer à Paris avec sa fille, Léa, pour accomplir son rêve de toujours : devenir chorégraphe. Mais Léa n'en fait qu'à sa tête, échappe totalement au contrôle de sa mère et elle ne pense qu'à danser le hip-hop avec son nouveau groupe d'amis. Joséphine devra reconstruire la relation entre la mère et la fille, leur apprendre à devenir toutes les deux de vraies combattantes, capables de surmonter les plus grands obstacles que la vie mettra sur leur chemin...