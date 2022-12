Joséphine, ange gardien - Sauver princesse

La nouvelle mission de Joséphine : sauver Princesse ! Mais surprise : Princesse n'est pas un être humain mais une jument déclarée hautement dangereuse et destinée à l'abattoir... Joséphine comprend vite qu'à travers cet animal, c'est avant tout une famille qui se déchire qu'elle doit sauver : Lucie, propriétaire du haras, maîtresse femme, Ludovic, son petit-fils qui ne comprend pas que l'on veuille le séparer de sa jument ; Amélie, sa belle-fille, qui envisage de tout laisser tomber et de quitter le haras où elle se sait indésirable depuis la mort de son mari Paul, fils de Lucie... A l'origine de ces tensions, il y a un terrible secret de famille visant à protéger Ludovic, huit ans, fils d'Amélie et de Paul...