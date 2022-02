Joséphine, ange gardien - Sens dessus dessous

Joséphine vient au secous de Pauline DUBOIS, une jolie jeune femme styliste chez "Charme", petite société de lingerie féminine. Pauline se trouve en effet dans une situation très difficile. Elle ne peutse permettre de perdre son emploi car Françoisso n compagnon est au chômage, mais elle subit de la part de son patron Renaud GUERRIN, un harcèlement sexuel d'abord insidieux puis franchement brutal. Renaud finit par comprendre que Pauline ne lui cédera jamais. Pour se venger il tente de la pousserà la démission en la reléguant dans un placard. Parallèlement, François pensant que Pauline la trompe, la quitte. Avec l'aide de Joséphine, Pauline cree sa propre sociéte "Sens dessus dessous" et sa collection de lingerie remporte un grand succèsau co urs d'un salon international. Au cours de ce même salon, elle révèle le comportement odieux de Renaud et se réconcilie ensuite avec Renaud.