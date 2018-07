Joséphine, ange gardien - Le sourire de la momie

Lorsque Joséphine arrive auprès de Louise, jeune égyptologue talentueuse, celle-ci commence l’étude de la momie Néféret. Tout juste découverte en Egypte, cette momie serait maléfique. En témoigne le cobra qui nichait dans son sarcophage ou les multiples événements qui accompagnent le travail de Louise. Joséphine elle-même commence à douter… Est-elle là pour protéger sa cliente d’une momie maléfique ? Elle peut compter sur l’aide de Mathis, l’archéologue qui a découvert Néféret et qui est sous le charme de la jeune égyptologue. A Joséphine de convaincre Louise de ne pas s’enfermer dans son seul travail de peur d’être de nouveau déçue et blessée en amour. Car ceux qui s’aiment doivent finir ensemble… Et ce qui vaut pour Louise, vaut aussi pour Néféret…