Joséphine, ange gardien - Suivez le guide

La tour Eiffel, le musée Rodin, Montmartre… Cette fois, Joséphine est guide touristique à Paris et doit s'occuper de quatre clients ! Histoires d’amour, d’adultère, secrets de naissance, escroquerie… François, Séverine, Clément et Pascal ont tous des problèmes et Joséphine n’a que trois jours pour les résoudre !