Joséphine, ange gardien - Sur le coeur

Charline, mariée et mère de deux enfants, voit sa vie basculer quand elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Cet événement dramatique bouleverse son quotidien. Charline ayant perdu sa mère de cette même maladie, elle peine à accepter la nouvelle et elle est en plein déni. Joséphine l’aide à affronter cette épreuve et à envisager l'opération qui lui fait si peur, plus sereinement.